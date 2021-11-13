Суд арестовал подмосковного полицейского, выстрелившего в дочь из «травмата»

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Суд заключил под стражу подмосковного полицейского, который выстрелил из «травмата» в дочь. Об этом в субботу, 13 ноября, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Московской области.

— С учетом позиции прокуратуры суд заключил под стражу 47-летнего фигуранта уголовного дела о покушении на убийство своей дочери в Сергиевом Посаде, — сообщили в ведомстве.

До этого сообщалось, что 47-летний мужчина ехал в автомобиле такси вместе со своей 20-летней дочерью. Во время поездки между ними произошла ссора. В какой-то момент отец потерял над собой контроль и выстрелил в своего ребенка из травматического оружия. Услышав хлопок, таксист тут же остановил автомобиль. Потерпевшую госпитализировали.

Позже отец пострадавшей девушки был задержан. В МВД сообщили, что он является сотрудником одного из подразделений ГИБДД ГУ МВД России по МО.

По факту случившегося проводится служебная проверка, по результатам которой мужчина будет уволен из органов МВД по отрицательным мотивам. Кроме того, злоумышленник будет привлечен к уголовной ответственности.

По данным Telegram-канала Mash, мужчина и его дочь возвращались домой с вечеринки. Во время инцидента они оба находились в состоянии алкогольного опьянения. После выстрела мужчина сбежал с места происшествия.

Девушка находится в тяжелом состоянии. В больнице у нее диагностировали открытую черепно-мозговую травму и перелом височной кости.