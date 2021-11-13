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Газон на месте самостроя разбили на Воронежской улице в столице

Полина Долганова

Город
Газон на месте самостроя разбили на Воронежской улице в столице
Фото: pixabay.com
Россия, Москва, Воронежская улица Карта всех событий

В районе Орехово-Борисово на месте демонтированного объекта самостроя разбили газон.

Участок земли располагается по адресу Воронежская улица, владение 15. На данной территории не разрешалось строить какие-либо капитальные сооружения. Однако на этом месте возвели кафе, площадь которого составляет 227 квадратных метров.

Оказалось, что для данного объекта не выдавались разрешения на строительство и ввод кафе в эксплуатацию.

— Учитывая, что самострой на коммуникациях (это потенциальная угроза жизни и здоровью людей), оперативно были приняты меры по освобождению земельного участка. Сегодня на месте самостроя разбит газон, — приводятся слова начальника Госинспекции по недвижимости Владислава Овчинского на официальном сайте мэра Москвы.

С начала текущего года в столице выявлено более 250 случаев незаконной реконструкции зданий, когда менялись их площадь и конфигурация. Они составили почти 30 процентов от всех выявленных самостроев, больше половины из них уже демонтировали.

В сентябре сообщалось, что более 3,5 тысячи раз за месяц москвичи проверили законность построек на определенных участках. В этом им помог Telegram-бот «Самострой.net», который практически моментально выдает необходимую информацию о столичных участках и местах, находящихся в собственности города за его пределами. Для использования бота необходимо установить мессенджер Telegram, а потом ввести кадастровый номер участка во время использования сервиса. Спустя минуту бот расскажет, есть ли самострой на данном участке или нет.

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