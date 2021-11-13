Россия сопроводила разведывательные самолеты НАТО над Черным морем

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Воздушно-космические силы (ВКС) России и Черноморского флота обнаружили и сопроводили четыре полета разведывательных самолетов стран НАТО над Черноморским регионом. Об этом сообщили в Минобороны в субботу, 13 ноября.

— Радиолокационными средствами ВКС России и силами Черноморского флота за прошедшие сутки обнаружены и сопровождались четыре полета разведывательных самолетов стран НАТО в воздушном пространстве над Черноморским регионом, — говорится в сообщении.

Министерство продолжает отслеживать военную деятельность «агрессивного» характера со стороны США в регионе, отмечает РИА Новости.

11 ноября в Минобороны заявили, что военная активность США и их союзников повысилась около границ России в Черноморском регионе. Внеплановые учения Соединенных Штатов и их союзников в регионе являются агрессивными действиями, подчеркнули в ведомстве.

Это, как уточняется, создает угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности. За минувшие сутки тогда были обнаружены и сопровождались радиолокационными средствами зенитных ракетных войск четыре разведывательных самолета НАТО. По данным Минобороны, над северо-западной и центральной частями Черного моря зафиксировали самолеты U-2S, RC-135 и два патрульных самолета P-8A Poseidon.