Технологический кластер «Образцово» появится в Москве в 2026 году

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Минаевский переулок, 2 Карта всех событий

Многофункциональный технологический кластер «Образцово» появится в Москве к 2026 году. Об этом сообщили в правительстве России в субботу, 13 ноября.

— Распоряжением, которое утвердило правительство, распределены 23,6 миллиарда рублей по четырем объектам, которые будут построены или реконструированы для создания кластера. Стоимость работ по каждому из них превышает три миллиарда рублей, — говорится в сообщении.

На менее дорогостоящие объекты распределено еще 6,3 миллиарда рублей. Правительство при этом признало утратившими силу прежние постановления о финансировании строительства из-за корректировки сроков работ.

Кластер, как уточняется, создается на базе Российского университета транспорта. Учебные корпуса реконструируют, чтобы затем разместить в них основные площадки объекта.

На территории вуза также появится несколько новых зданий. Работы проведут в несколько этапов, чтобы не прерывать учебный процесс.

Национальный центр цифрового инжиниринга и комплекс научно-испытательных лабораторий станет основой кластера. Там будут испытывать, сертифицировать и разрабатывать интеллектуальные транспортные системы и проектировать объекты транспортной инфраструктуры, отмечается на сайте правительства.