Ученые рассказали о негативных эффектах от страха из-за вакцинации

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Побочные эффекты после вакцинации сильно зависят от негативных ожиданий. Об этом заявила профессор Орхусского университета Лене Васе в субботу, 13 ноября.

— Мы знаем, что количество побочных эффектов зависит от возраста, пола и типа вакцины. Но теперь мы также видим, что ожидания людей по поводу побочных эффектов сами по себе способствуют их возникновению у конкретного человека, — рассказала эксперт по итогам исследования с группой ученых.

Риск получить побочные эффекты, как уточняется, возрастает, если человек боится и заранее ожидает негативных последствий. Участники, ожидавшие сложных побочных эффектов, чаще ощущали себя хуже после укола, что может объясняться эффектом ноцебо.

Например, если человек заранее ожидает лихорадку и жар, то вероятность их появления повышается. Наиболее эффективным способом снижения ноцебо, по ее словам, является открытое информирование людей о свойствах вакцин.

Риск возникновения психосоматических побочных эффектов снизится, если пациентам будут говорить, что у 95 процентов привитых нет побочных эффектов, уверена специалист. В результате этого люди станут меньше страдать, приводит слова Васе РИА Новости.