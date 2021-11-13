Рабочие нашли тело пропавшей летом при ливнях в Ялте женщины

Фото: Пресс-служба правительства Республики Крым

Рабочим удалось обнаружить при расчистке русла реки в Ялте тело пропавшей при летних ливнях женщины. Об этом сообщили в ГСУ СК по Крыму и Севастополю в субботу, 13 ноября.

— В Ялте строители при расчистке русла реки нашли, предварительно, тело женщины, которая пропала летом во время потопа, — говорится в сообщении.

Покойную, как уточняется, опознали по сережкам. Точно установить личность женщины, подчеркнули в СК, можно будет с помощью экспертизы, отмечает ТАСС.

9 ноября сообщалось, что водолазы нашли в корпусе затонувшего в Белом море корабля «Фаворит» тела двух членов экипажа, которые были включены в список пропавших без вести. Позднее их подняли на поверхность.

5 октября в Кандалакшском заливе в районе деревни Кашкаранцы Мурманской области судно «Фаворит», на борту которого находились четверо мужчин и одна женщина, подало сигнал бедствия. Для спасения людей к месту происшествия отправились сотрудники МЧС.