Авария с участием трех автомобилей произошла на востоке Москвы

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, Верхняя Первомайская улица Карта всех событий

Три автомобиля столкнулись на востоке Москвы, в результате этого затруднено движение. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 13 ноября.

— На пересечении улицы Верхней Первомайской с улицей 9-й Парковой в районе дома 53 столкнулись три автомобиля. Предварительно, есть пострадавшие, — говорится в сообщении.

На месте инцидента работают городские оперативные службы. Движение транспорта временно затруднено по одной полосе по направлению к Сиреневому бульвару, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

По данным ГИБДД, на прошедшей неделе в столице произошло 113 ДТП, в которых девять человек погибли и 125 получили травмы различной степени тяжести. Наиболее распространенные виды ДТП — наезд на пешеходов (50 эпизодов) и столкновение транспортных средств (43).

При этом самым опасным днем с точки зрения аварийности стала среда, 3 ноября. В этот день произошло 25 аварий, два человека погибли и еще 27 пострадали.