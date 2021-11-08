В ГИБДД назвали самый аварийный день минувшей недели

Фото: Пресс-служба ГИБДД

На прошедшей неделе в столице произошло 113 ДТП, в которых девять человек погибли и 125 получили травмы различной степени тяжести. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

Наиболее распространенные виды ДТП — наезд на пешеходов (50 эпизодов) и столкновение транспортных средств (43). При этом самым опасным днем с точки зрения аварийности стала среда, 3 ноября. В этот день произошло 25 аварий.

— За прошедшую неделю наиболее аварийным днем стала среда — 25 ДТП, в которых два человека погибли и 27 получили ранения, — говорится в сообщении ведомства.

В ГИБДД призвали водителей соблюдать скоростной режим, а пешеходов быть внимательными при переходе дороги.

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На неделе с 25 по 31 октября в столице произошло 167 ДТП, в которых 11 человек погибли и еще 182 пострадали. При этом на указанной неделе самым аварийным днем оказалась пятница.

До этого сообщалось о ДТП в подмосковном поселке Дрожжино, в котором пострадал 12-летний ребенок. Инцидент произошел в районе дома 8 на Новом шоссе. Автомобиль Volkswagen сбил ребенка, когда он переходил дорогу. Пострадавшего госпитализировали. Водитель с места происшествия не скрывался.