Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В ГИБДД назвали самый аварийный день минувшей недели

Илья Ашуров

Происшествия
В ГИБДД назвали самый аварийный день минувшей недели
Фото: Пресс-служба ГИБДД

На прошедшей неделе в столице произошло 113 ДТП, в которых девять человек погибли и 125 получили травмы различной степени тяжести. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

Наиболее распространенные виды ДТП — наезд на пешеходов (50 эпизодов) и столкновение транспортных средств (43). При этом самым опасным днем с точки зрения аварийности стала среда, 3 ноября. В этот день произошло 25 аварий.

— За прошедшую неделю наиболее аварийным днем стала среда — 25 ДТП, в которых два человека погибли и 27 получили ранения, — говорится в сообщении ведомства.

В ГИБДД призвали водителей соблюдать скоростной режим, а пешеходов быть внимательными при переходе дороги.

Фото: Пресс-служба ГИБДД
1/10
Фото: Пресс-служба ГИБДД
Фото: Пресс-служба ГИБДД
2/10
Фото: Пресс-служба ГИБДД
Фото: Пресс-служба ГИБДД
3/10
Фото: Пресс-служба ГИБДД
Фото: Пресс-служба ГИБДД
4/10
Фото: Пресс-служба ГИБДД
Фото: Пресс-служба ГИБДД
5/10
Фото: Пресс-служба ГИБДД
Фото: Пресс-служба ГИБДД
6/10
Фото: Пресс-служба ГИБДД
Фото: Пресс-служба ГИБДД
7/10
Фото: Пресс-служба ГИБДД
Фото: Пресс-служба ГИБДД
8/10
Фото: Пресс-служба ГИБДД
Фото: Пресс-служба ГИБДД
9/10
Фото: Пресс-служба ГИБДД
Фото: Пресс-служба ГИБДД
10/10
Фото: Пресс-служба ГИБДД

На неделе с 25 по 31 октября в столице произошло 167 ДТП, в которых 11 человек погибли и еще 182 пострадали. При этом на указанной неделе самым аварийным днем оказалась пятница.

До этого сообщалось о ДТП в подмосковном поселке Дрожжино, в котором пострадал 12-летний ребенок. Инцидент произошел в районе дома 8 на Новом шоссе. Автомобиль Volkswagen сбил ребенка, когда он переходил дорогу. Пострадавшего госпитализировали. Водитель с места происшествия не скрывался.

Читайте также:
ДТПМоскваофициальная статистика
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почем молодильные яблочки и хирург

Никита Миронов
Никита Миронов

Любовь на первом месте только у неврастеников

Павел Семенов
Павел Семенов

Заново учимся считать палочки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осеннее небо может быть очень высоким

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кодекс чести для робота

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Немеркантильные вы наши

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Москва — компас для бизнеса

Все мнения
О проекте