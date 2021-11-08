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Автомобиль сбил 12-летнего ребенка на пешеходном переходе в Подмосковье

Илья Ашуров

Происшествия
Автомобиль сбил 12-летнего ребенка на пешеходном переходе в Подмосковье
Фото: Telegram / Москва на дорогах
Россия, Московская область, Ленинский городской округ, рабочий посёлок Дрожжино, Новое шоссе, 8 Карта всех событий

В подмосковном поселке Дрожжино водитель иномарки совершил наезд на 12-летнего ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Об этом в понедельник, 8 ноября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

По данным ведомства, инцидент произошел в районе дома 8 на Новом шоссе. Автомобиль Volkswagen сбил ребенка в тот момент, когда он переходил дорогу.

— Ребенок госпитализирован. С места происшествия никто не скрывался, — заключил собеседник «ВМ».

Утром 7 ноября в районе развязки МКАД и Ярославского шоссе водитель автомобиля такси не справился с управлением и совершил наезд на металлическое ограждение проезжей части. В результате аварии травмы получили три человека: сам водитель такси и два его пассажира — 34-летняя женщина и шестилетний мальчик.

Женщина с ребенком госпитализированы, мальчик находится в тяжелом состоянии.

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