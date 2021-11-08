Автомобиль сбил 12-летнего ребенка на пешеходном переходе в Подмосковье
В подмосковном поселке Дрожжино водитель иномарки совершил наезд на 12-летнего ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Об этом в понедельник, 8 ноября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
По данным ведомства, инцидент произошел в районе дома 8 на Новом шоссе. Автомобиль Volkswagen сбил ребенка в тот момент, когда он переходил дорогу.
— Ребенок госпитализирован. С места происшествия никто не скрывался, — заключил собеседник «ВМ».
Утром 7 ноября в районе развязки МКАД и Ярославского шоссе водитель автомобиля такси не справился с управлением и совершил наезд на металлическое ограждение проезжей части. В результате аварии травмы получили три человека: сам водитель такси и два его пассажира — 34-летняя женщина и шестилетний мальчик.
Женщина с ребенком госпитализированы, мальчик находится в тяжелом состоянии.