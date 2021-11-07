На северо-востоке Москвы в ДТП пострадали три человека, в том числе ребенок
Водитель такси, двигаясь в сторону центра, не справился с управлением и совершил наезд на металлическое ограждение проезжей части на развязке МКАД и Ярославского шоссе. Об этом в воскресенье, 7 ноября, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.
В результате аварии травмы получили три человека: сам водитель такси и два его пассажира — женщина и мальчик 2014 года рождения.
Женщина с ребенком госпитализированы, по предварительным данным, мальчик находится в тяжелом состоянии.
В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.
Накануне на внутренней стороне 81-го километра МКАД (перед Новодачным шоссе) автомобиль столкнулся с транспортным средством, стоявшим в третьей полосе. Движение в сторону развязки с Дмитровским шоссе временно осуществлялось по двум полосам из пяти
6 ноября сообщалось, что на 41-м километре МКАД в районе пересечения с Калужским шоссе столкнулись три автомобиля. На месте работали оперативные службы города. Движение временно осуществлялось по двум полосам из пяти.