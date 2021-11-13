Три человека пострадали в крупной аварии на западе Москвы

Фото: АГН Москва

Россия, Москва, Дорогобужская улица, 21 Карта всех событий

Три автомобиля столкнулись на западе города. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 13 ноября.

Инцидент произошел на Дорогобужской улице, 21. В результате инцидента, как уточнил собеседник «ВМ», пострадали три человека.

По данным ГИБДД, на прошедшей неделе в столице произошло 113 ДТП, в которых девять человек погибли и 125 получили травмы различной степени тяжести. Наиболее распространенные виды ДТП — наезд на пешеходов (50 эпизодов) и столкновение транспортных средств (43).

При этом самым опасным днем с точки зрения аварийности стала среда, 3 ноября. В этот день произошло 25 аварий, два человека погибли и еще 27 пострадали.