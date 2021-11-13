Самолет из Владивостока с неисправностью шасси сел в Шереметьеве
Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий
Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Владивостока в Москву, сел в аэропорту Шереметьево с неисправностью шасси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы в субботу, 13 ноября.
— В Шереметьеве сел пассажирский Airbus A330 Владивосток — Москва с неисправностью стойки шасси, — рассказал собеседник агентства.
Посадка, по уточненным данным, прошла в штатном режиме. Причины неисправности устанавливаются, отмечает ТАСС.
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