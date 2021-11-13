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Самолет из Владивостока с неисправностью шасси сел в Шереметьеве

Иван Юминов

Происшествия
Самолет из Владивостока с неисправностью шасси сел в Шереметьеве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Владивостока в Москву, сел в аэропорту Шереметьево с неисправностью шасси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы в субботу, 13 ноября.

— В Шереметьеве сел пассажирский Airbus A330 Владивосток — Москва с неисправностью стойки шасси, — рассказал собеседник агентства.

Посадка, по уточненным данным, прошла в штатном режиме. Причины неисправности устанавливаются, отмечает ТАСС.

20 сентября самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Анталья — Екатеринбург, экстренно сел в Сочи из-за смерти пассажирки на борту судна. Отмечалось, что во время рейса U61070 у одной из пассажирок ухудшилось самочувствие.

Для того чтобы медики своевременно смогли оказать ей помощь, командир экипажа принял решение экстренно приземлиться в Сочи, однако женщина скончалась до посадки в сочинском аэропорту.

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