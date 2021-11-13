Четыре человека погибли при пожаре в нежилом здании в Подмосковье

Фото: ГУ МЧС России по Московской области

Прокуратура устроит проверку в связи с пожаром в Солнечногорске, в результате которого погибли четыре человека. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы подмосковной прокуратуры Наталия Григорьева в субботу, 13 ноября.

— В ходе проверки, проведение которой поручено Солнечногорской городской прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства, — рассказала представитель ведомства.

Пожар, по данным МЧС, произошел в хозяйственной постройке на улице Прибрежная. В результате него пострадали двое и погибли четыре человека.

Спасателям удалось локализовать горение на площади 200 квадратных метров в 11:40. Последствия возгорания ликвидировали в 14:29, отмечается на сайте МЧС.

8 ноября сообщалось, что квартира в жилом доме загорелась на севере Москвы. Инцидент произошел на Кронштадтском бульваре, 39/2.

Горение случилось в квартире на восьмом этаже на площади пять квадратных метров. Спасатели вывели одного пострадавшего из жилья. Возгорание вскоре удалось ликвидировать.