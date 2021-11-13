МИД России выразил недоумение из-за голоса США против резолюции в ООН

Фото: МИД РФ

Россия сожалеет, что США и Украина проголосовали на сессии Генассамблеи ООН против резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Об этом заявили в МИД России в субботу, 13 ноября.

— Вызывает крайнее недоумение и сожаление тот факт, что против данного документа вновь проголосовали США и Украина, в то время как делегации государств — членов ЕС воздержались при голосовании по проекту резолюции, поддержанному подавляющим большинством государств-членов ООН, — говорится в сообщении.

Министерство выразило надежду, что одобрение резолюции пошлет сигнал странам, где назрела необходимость принятия мер по противодействию попыткам героизации нацизма. Третий комитет Генассамблеи по социальным и гуманитарным вопросам 12 ноября одобрил большинством голосов российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма.

Против выступили лишь Украина и США. Документ рекомендует принятие странами мер по предотвращению попыток пересмотра итогов Второй мировой войны, отмечает РИА Новости.

11 ноября сообщалось, что сейм Латвии в окончательном чтении утвердил законопроект о запрете использования георгиевской ленточки на публичных мероприятиях. Мера коснется развлекательных мероприятий, а также собраний, шествий и пикетов.

В ходе голосования большинство депутатов поддержало соответствующие поправки к законам «О безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий» и к закону «О собраниях, шествиях и пикетах».