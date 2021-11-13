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Полиция начала поиски пропавших иностранных студентов в Подмосковье

Иван Юминов

Происшествия
Полиция начала поиски пропавших иностранных студентов в Подмосковье
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Правоохранители разыскивают шестерых иностранных студентов, которые пропали в городе Пущино. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Подмосковью в субботу, 13 ноября.

— 10 ноября в дежурную часть отдела полиции «Пущинский» поступило заявление от руководителя одного из институтов города о том, что из общежития образовательного учреждения ушли и до настоящего времени не вернулись шестеро студентов-иностранцев, — говорится в сообщении.

Полиция проводит комплекс мероприятий с целью обнаружения мужчин, отмечает РИА Новости.

13 ноября в СК сообщили, что рабочим удалось обнаружить при расчистке русла реки в Ялте тело пропавшей при летних ливнях женщины. Покойную, как уточняется, опознали по сережкам. Точно установить личность женщины, подчеркнули в СК, можно будет с помощью экспертизы.

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