Астролог Глоба перечислил обреченные на богатство знаки зодиака в 2022 году

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Астролог Павел Глоба рассказал, представителей каких знаков зодиака ожидает финансовый успех в 2022 году.

Близнецам следующий год принесет крупные суммы денег, заверил эксперт. Есть возможность, что им предложат новую должность, но для этого потребуется направить все усилия для развития проекта или собственного бизнеса.

Скорпионам наконец-то воздастся за долгие мучения. Грядущий год позволит им завершить старые проекты, которые выйдут на самоокупаемость.

Водолеи также должны ожидать пополнения банковских счетов. Звезды наградят их за трудолюбие и готовность идти к цели, отмечает New Inform.

8 ноября астрологи назвали пять знаков зодиака, под которыми рождаются мужчины, обладающие острым умом. Так, мужчины-Близнецы отличаются непостоянством, но это не влияет на их умственные способности.

Мужчины-Львы могут грамотно применять те знания, которыми обладают. Представители этого знака зодиака — прирожденные лидеры. Они часто руководят компаниями или занимают высокие должности.