Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сергей Собянин подвел итоги 20-го сезона ярмарок выходного дня

Иван Юминов

Город
Сергей Собянин подвел итоги 20-го сезона ярмарок выходного дня
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Двадцатый сезон ярмарок выходного дня завершается в городе. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на странице «ВКонтакте» в субботу, 13 ноября.

— Завершается 20-й сезон ярмарок выходного дня. К нам приезжают фермеры со всей России — привозят качественный мед, овощи, сыры, колбасы, — рассказал глава города.

Москва, по его словам, предоставляет им бесплатно полностью оборудованные места. Уличная торговля закроется на время холодов, уточнил мэр.

Власти с 2017 года, как подчеркнул он, размещают крытые павильоны в разных районах города. Ярмарочная торговля в этом году была объединена под брендом «Московские ярмарки», мэрия будет и впредь держать марку, заверил Собянин.

12 ноября Собянин рассказал, что столичные власти начнут обновление наземной маршрутной сети «Магистраль» с 20 ноября. Мэрия, по его словам, много лет анализировала трафик, передвижения людей между районами и пожелания граждан.

Это позволило выработать оптимальную схему, которая будет экономить время, сократит интервал движения автобусов, а также объединит важные соцобъекты, подчеркнул мэр. Изменения, как уточнил он, будут достигнуты за счет новых выделенных полос, выпрямления старых маршрутов и перенастройки светофоров.

Читайте также:
Сергей СобянинМосквафермерские ярмарки
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

И дольше века длится театр

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин и Байден могут встретиться

Никита Миронов
Никита Миронов

Достоевский грузит так, что не выгрузишь: очень скучно и много слез

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Достоевский против интернета

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Межнациональный мир развития этнотуризма укрепляем вместе

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Сейчас нужно друг друга беречь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сериалы с «девиациями» нельзя, а похабень про ментовские войны можно?

Все мнения
О проекте