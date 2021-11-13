Сергей Собянин подвел итоги 20-го сезона ярмарок выходного дня

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Двадцатый сезон ярмарок выходного дня завершается в городе. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на странице «ВКонтакте» в субботу, 13 ноября.

— Завершается 20-й сезон ярмарок выходного дня. К нам приезжают фермеры со всей России — привозят качественный мед, овощи, сыры, колбасы, — рассказал глава города.

Москва, по его словам, предоставляет им бесплатно полностью оборудованные места. Уличная торговля закроется на время холодов, уточнил мэр.

Власти с 2017 года, как подчеркнул он, размещают крытые павильоны в разных районах города. Ярмарочная торговля в этом году была объединена под брендом «Московские ярмарки», мэрия будет и впредь держать марку, заверил Собянин.

12 ноября Собянин рассказал, что столичные власти начнут обновление наземной маршрутной сети «Магистраль» с 20 ноября. Мэрия, по его словам, много лет анализировала трафик, передвижения людей между районами и пожелания граждан.

Это позволило выработать оптимальную схему, которая будет экономить время, сократит интервал движения автобусов, а также объединит важные соцобъекты, подчеркнул мэр. Изменения, как уточнил он, будут достигнуты за счет новых выделенных полос, выпрямления старых маршрутов и перенастройки светофоров.