«Бессимптомно вообще»: Малышева объяснила отказ от вакцинации «Спутником V»

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Телеведущая и врач Елена Малышева рассказала о том, как вакцинировалась от коронавируса.

— Я вакцинирована «Спутником Лайт», потому что я перенесла коронавирусную инфекцию. Совершенно, кстати, бессимптомно вообще, — рассказала специалист.

Отказ медиков от вакцинации может граничить с уголовным преступлением, подчеркнула она. Это приводит к росту рисков для пациентов, чей организм ослаблен заболеваниями, объяснила специалист.

Легкий вариант «Спутника V», по ее словам, специально создан для переболевших или привитых людей. Российские медики, напомнила она, коллегиально приняли решение проводить ревакцинацию граждан старше 60 лет «Спутником Лайт».

Если человек переболел, то он и так имеет комплексный иммунитет. Но это не значит, что следует болеть, отметила Малышева на YouTube-канале журналистки Надежды Стрелец.

12 ноября правительство России внесло в Госдуму законопроекты о введении QR-кодов для пользования транспортом и посещения общественных мест до 1 июня 2022 года. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, документа о перенесенной болезни или справки о медотводе.

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Решение о порядке использования QR-кодов будут принимать региональные власти. Еще один законопроект устанавливает, что пассажирам на междугородных и международных перевозках потребуются QR-код, медотвод или документы о перенесенном коронавирусе.