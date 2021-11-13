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Россия вышла на первое место в медальном зачете ЧМ по самбо

Иван Юминов

Спорт
Россия вышла на первое место в медальном зачете ЧМ по самбо
Фото: Instagram / sambo.federation

Сборная России по самбо завоевала шесть медалей во второй день чемпионата мира (ЧМ) в Ташкенте.

Золото в спортивном самбо взяли Никита Клецков (весовая категория до 71 килограмма) и Уали Куржев (до 79 килограммов). Серебряная медаль в активе Сергея Рябова (до 88 килограммов).

Обладательницей бронзы стала Анастасия Хомячкова (до 72 килограммов). Чемпионом в боевом самбо стал Шейх-Мансур Хабибулаев (до 64 килограммов).

По итогам второго соревновательного дня Россия вышла на первое место в зачете с 13 медалями. На втором месте Казахстан с десятью медалями, тройку замыкает Узбекистан с семью медалями.

13 ноября сообщалось, что Матвей Мичков стал самым молодым автором гола в истории сборных России и СССР по хоккею. Нападающий забросил шайбу в матче России и Швеции на первом этапе Евротура — Кубке Карьяла.

Хоккеист, которому на данный момент 16 лет и 339 дней, отличился на 22-й минуте. Таким образом он обновил достижение форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, который отличился в возрасте 17 лет и 355 дней. В сезоне 2018/19 Мичков побил рекорд Овечкина, набрав в 26 матчах Открытого чемпионата Москвы по хоккею 109 очков.

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