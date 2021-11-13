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Мичков стал самым молодым автором гола в составе сборной России по хоккею

Иван Юминов

Спорт
Мичков стал самым молодым автором гола в составе сборной России по хоккею
Фото: Instagram / matvey_michkov39

Игрок петербургского СКА Матвей Мичков стал самым молодым автором гола в истории сборных России и СССР по хоккею.

Нападающий забросил шайбу в матче России и Швеции на первом этапе Евротура — Кубке Карьяла. Хоккеист, которому на данный момент 16 лет и 339 дней, отличился на 22-й минуте.

Таким образом он обновил достижение форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, который отличился в возрасте 17 лет и 355 дней. В сезоне 2018/19 Мичков побил рекорд Овечкина, набрав в 26 матчах Открытого чемпионата Москвы по хоккею 109 очков, отмечает РИА Новости.

13 ноября Овечкин прокомментировал свою недавно приобретенную четвертую позицию в списке лучших снайперов за всю историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ). По его словам, это особенный момент для него, его родителей, брата, жены и детей.

9 ноября он обошел спортсмена Бретта Халла по количеству забитых голов и занял чистое четвертое место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ. Впереди россиянина в рейтинге располагаются только Яромир Ягр с 766 шайбами, Горди Хоу с 801 шайбой и Уэйн Гретцки с 894 голами.

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