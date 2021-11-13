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В США заявили о наличии у России опасного компромата на Белый дом

Иван Юминов

Политика
В США заявили о наличии у России опасного компромата на Белый дом
Фото: Whitehouse

Россия обладает опасным для США компроматом, из-за которого при подготовке к выборам 2016 года демократы и республиканцы оказались в глупом положении. Об этом заявил американский журналист Холман В. Дженкинс — младший в субботу, 13 ноября.

— Автором этих действий был директор ФБР Джеймс Коми, который, как мы позже узнали, руководствовался полученными им российскими разведданными, которые, если они были правдивы, сильно дискредитировали демократическую партию и администрацию Обамы. Хотя, по всей видимости, он пытался защитить будущую администрацию Клинтон, выстроив одно странное решение на другом, он вновь открыл дело Хиллари прямо перед днем выборов, что привело к переходу неопределившихся голосов на сторону Трампа, — рассказал обозреватель.

Практически все американские президенты, по его словам, пытались наладить диалог с Россией. Это является свидетельством того, что Москва якобы может повлиять на их перспективы переизбрания, уверен Дженкинс — младший.

Россия, считает журналист, обладает опасным компроматом на властную систему США в целом. Кремль в состоянии перевернуть с ног на голову всю политическую элиту страны, приводит слова Дженкинса — младшего The Wall Street Journal.

4 ноября сообщалось, что россиянин Игорь Данченко, собиравший информацию о якобы связях бывшего президента США Дональда Трампа с Россией, обвинен в сокрытии от ФБР контактов с человеком, связанным с Демократической партией. Сенатор Линдси Грэм назвал его в сентябре «возможным российским агентом».

Аналитик заявлял, что он не является агентом России. Досье составил в 2016 году бывший сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил по заказу вашингтонской фирмы Fusion GPS. В докладе утверждалось, что Россия якобы располагает компроматом на Трампа.

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