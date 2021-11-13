Хлебный фестиваль «Встреча традиций» состоится 16 ноября на ВДНХ

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Специальная программа мероприятий пройдет 16 ноября на ВДНХ в рамках хлебного фестиваля национальных культур «Встреча традиций». Об этом сообщил глава пресс-службы ВДНХ Александр Жестков в субботу, 13 ноября.

— В крытом шатре на площади 600 квадратных метров на площади Промышленности соберутся мастера-хлебопеки. Гости ВДНХ смогут узнать, как готовят хлеб в разных регионах и сторонах света: в русской печи (запад), в тандыре (юг), на сковороде (восток) и охотничий хлеб на шампурах (север), — рассказал представитель парка.

Гости смогут испытать свои силы в хлебопечении на мастер-классах. Программа мероприятий включает в себя передвижной музей хлеба и концерт, уточнил он.

В рамках фестиваля выступят народные вокальные и танцевальные коллективы из разных регионов страны. Планируется, что на фестивале Ассоциация пекарей и кондитеров объявит старт Года ремесленного хлеба в России.

Мероприятие состоится в формате COVID-free. Фестивальная площадка будет работать с 12:00 до 18:00, приводит слова Жесткова агентство городских новостей «Москва».