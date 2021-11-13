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«Дорогие друзья»: Путин поприветствовал участников «Большой перемены»

Иван Юминов

Общество
«Дорогие друзья»: Путин поприветствовал участников «Большой перемены»
Фото: Администрация президента РФ

Всероссийский конкурс «Большая перемена» объединяет тысячи молодых людей, чьи достижения определяют будущее страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в субботу, 13 ноября.

— Дорогие друзья, я рад приветствовать вас в «Артеке». Вот уже второй год подряд он тепло и радушно принимает финалистов Всероссийского конкурса «Большая перемена», — рассказал глава государства.

Победители, по его словам, проявили свои лучшие личностные качества и блестяще справились с заданиями. Это гораздо больше, чем просто конкурс, это дружная команда, которая объединяет множество молодых людей, подчеркнул он.

Конкурс пополняется новыми направлениями, а в начале года стартовала акция «Добрая суббота», напомнил лидер. Участники сами добиваются побед, но при этом чувствуют поддержку родителей и педагогов, приводит слова Путина сайт Кремля.

23 июля сообщалось, что победителями конкурса «Большая перемена» стали 35 московских школьников. Всего в финале конкурса участвовали свыше 650 школьников пятых–седьмых классов из всех регионов России.

Для победы участники должны были спроектировать школу будущего в формате форсайт-сессии. Команда, в которую вошли ученики образовательного учреждения № 1080, к примеру, представила комиссии проект, помогающий привлечь детей к волонтерской деятельности с самых ранних лет.

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