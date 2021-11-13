Хэмилтона исключили из протокола квалификации Гран-при Бразилии

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Пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон дисквалифицирован из протокола квалификации Гран-при Бразилии. Об этом сообщили в пресс-службе «Формулы-1» в субботу, 13 ноября.

— Льюис Хэмилтон дисквалифицирован с пятничной квалификационной сессии из-за технического нарушения в системе DRS, — говорится в сообщении.

Техническая проверка после квалификации выявила, что машина гонщика не соответствовала регламенту соревнований. При активированном состоянии системы DRS расстояние между двумя закрылками заднего антикрыла превышало разрешенные 85 миллиметров.

Хэмилтон потерял завоеванную им на спринт поул-позицию и будет стартовать с 20-го и последнего места. Первое место на старте Гран-при получил пилот Red Bull Макс Ферстаппен, отмечается в Twitter «Формулы-1».

26 сентября сообщалось, что Хэмилтон выиграл Гран-при России. Эта победа стала сотой по счету в «Формуле-1» для пилота Mercedes.

Хэмилтон, который является семикратным чемпионом «Ф-1», победил на Гран-при России в пятый раз. До этого гонщик становился первым в Сочи в 2014, 2015, 2018 и 2019 годах.

Британец стал первым гонщиком в истории «Формулы-1», который одержал 100 побед в Гран-при. Второе место досталось Ферстаппену, третий результат показал Карлос Сайнс-младший из Ferrari.