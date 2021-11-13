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Губернатор Новгородской области Никитин ушел на самоизоляцию по COVID-19

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Губернатор Новгородской области Никитин ушел на самоизоляцию по COVID-19
Фото: VK / Андрей Никитин

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин рассказал, что ушел на самоизоляцию из-за выявленного заражения коронавирусом у его родственника.

— На этой неделе один из моих родственников получил положительный тест на ковид. Болезнь переносится легко, так как все члены семьи вакцинированы, — рассказал чиновник.

Правила требуют, по его словам, чтобы он ушел на самоизоляцию, несмотря на отрицательный ПЦР-тест. Никитин отметил на странице «ВКонтакте», что продолжит тестироваться, работая дистанционно.

12 ноября правительство России внесло в Госдуму законопроекты о введении QR-кодов для пользования транспортом и посещения общественных мест до 1 июня 2022 года. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, документа о перенесенной болезни или справки о медотводе.

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Решение о порядке использования QR-кодов будут принимать региональные власти. Еще один законопроект устанавливает, что пассажирам на междугородных и международных перевозках потребуются QR-код, медотвод или документы о перенесенном коронавирусе.

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