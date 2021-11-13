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Родригез объявил награду в миллион рублей за данные о краже в его доме

Иван Юминов

Происшествия
Родригез объявил награду в миллион рублей за данные о краже в его доме
Фото: Instagram / trodriguezzz

Телеведущий Тимур Родригез объявил вознаграждение в размере миллиона рублей за информацию об украденных в его доме ценностях.

— Действительно, с моей семьей произошло ужасное событие. Наш дом ограбили, унесли деньги и ценности, — рассказал артист.

Преступники, по его словам, вероятнее всего действовали по наводке. Среди украденных вещей было кольцо, которое он подарил супруге, когда делал предложение.

Родригез обратился с просьбой предоставить любую информацию об инциденте за вознаграждение. Ее необходимо будет отправить адвокату Сергею Жорину, который представляет его интересы.

Ранее, 19 октября, сообщалось, что на юго-востоке Москвы произошло ограбление магазина интимных товаров. Инцидент произошел в секс-шопе, расположенном на Люблинской улице.

В магазин вошли парень с девушкой. Они попытались незаметно похитить игровые наручники, но продавец заметил это и пригрозил вызовом полиции.

Тогда пришедший в отчаянье от несостоявшейся кражи злоумышленник сорвал с вешалки эротический костюм медсестры и скрылся вместе со своей возлюбленной с места преступления. По словам продавца, пара уехала на синем автомобиле.

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