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Минобороны опровергло обвинения Запада в создании угроз МКС

Иван Юминов

Политика
Минобороны опровергло обвинения Запада в создании угроз МКС
Фото: Роскосмос

Минобороны России продемонстрировало видео, доказывающее, что МКС находилась ниже фрагментов разрушенного спутника «Целина-Д».

— На видеоизображении хорошо видно, что объекты двигаются по орбитам с разным наклонением в разных плоскостях. Кроме того, МКС находится ниже фрагментов разрушения космического аппарата на 40–60 километров, — говорится в сообщении.

Для этого специалисты ведомства смоделировали обстановку в космосе. С момента возникновения фрагментов спутника, как уточняется, никакой угрозы для МКС не возникло, отмечает РИА Новости.

15 ноября в Госдепе заявили, что Россия провела испытания противоспутникового оружия, создав угрозу для МКС. В результате инцидента якобы образовалось множество обломков космического мусора, которые угрожают интересам многих стран.

Видео: Telegram / РИА Новости

16 ноября в Минобороны сообщили, что Россия успешно провела испытание, в ходе которого был поражен недействующий космический аппарат «Целина-Д». Спутник находился на орбите с 1982 года и был недействующим на момент операции.

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