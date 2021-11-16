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Появились фотографии с места обрушения стены в торговом центре на севере Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Появились фотографии с места обрушения стены в торговом центре на севере Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
Россия, Москва, Рублёвское шоссе, 16к3 Карта всех событий

Прокуратура Москвы опубликовала кадры с места обрушения стены и строительных лесов в торговом центре «На Беговой» на севере города.

— В трехэтажном административном задании на Хорошевском шоссе при проведении ремонтных работ в подвальном этаже произошло частичное падение стены и строительных и строительных лесов с рабочими, — говорится в сообщении.

В результате происшествия пострадали два человека. По факту инцидента прокуратура инициировала проведение проверки, отмечается в Telegram-канале ведомства.

Фото: Прокуратура Москвы
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Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
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Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
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Фото: Прокуратура Москвы

26 октября сообщалось, что на строительном объекте на западе Москвы 34-летний рабочий упал с высоты пятого этажа, выпав из строительного грузового подъемника. Мужчина погиб на месте.

Инцидент произошел на улице Производственной. Солнцевская межрайонная прокуратура проводит проверку в связи с гибелью рабочего на строительном объекте.

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