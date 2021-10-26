Рабочий упал с высоты 5-го этажа и погиб на месте на западе Москвы

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Россия, Москва, Производственная улица Карта всех событий

На строительном объекте на западе Москвы 34-летний рабочий упал с высоты 5-го этажа, выпав из строительного грузового подъемника. Мужчина погиб на месте. Об этом во вторник, 26 октября, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Инцидент произошел на улице Производственной. По словам представителя ведомства, Солнцевская межрайонная прокуратура проводит проверку в связи с гибелью рабочего на строительном объекте.

— В ходе поверки будут установлены обстоятельства и причины, а также дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе по охране труда и технике безопасности. По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — сообщила Нефедова, отметив, что на месте находится первый заместитель солнцевского межрайонного прокурора Василий Степанов.

Также пресс-служба ведомства опубликовала кадры с места инцидента. На них можно разглядеть грузовой подъемник и стройку.

1/4 Фото: Прокуратура Москвы 2/4 Фото: Прокуратура Москвы 3/4 Фото: Прокуратура Москвы 4/4 Фото: Прокуратура Москвы

Похожий случай произошел в понедельник, 25 октября. Во время проведения ремонтных работ в доме на Большой Тульской улице в столице 24-летний молодой человек упал с высоты 12-го этажа и разбился насмерть.