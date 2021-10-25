Рабочий упал с высоты 12-го этажа и погиб на месте на юге Москвы

Фото: mos.ru

Россия, Москва, Большая Тульская улица Карта всех событий

Во время проведения ремонтных работ в доме на Большой Тульской улице в столице 24-летний молодой человек упал с высоты 12-го этажа и разбился насмерть. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы в понедельник, 25 октября.

В ведомстве уточнили, что рабочий представлял коммерческую организацию. Ремонтник занимался герметизацией межпанельных швов.

По данному факту прокуратура организовала проверку.

В настоящий момент на место происшествия прибыл первый заместитель Симоновского межрайонного прокурора Юрий Ходыревский, говорится в сообщении ведомства.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Похожий случай произошел в Москве 24 августа. Тогда на севере города в результате падения строительной люльки погиб один человек. Инцидент произошел на улице 800-летия Москвы. Погибший — один из строителей, находившийся в момент происшествия на платформе фасадного подъемника.

Также в августе в подмосковных Мытищах при выполнении работ на территории очистных сооружений 50-летний рабочий упал с высоты шести метров. От полученных травм он скончался на месте.