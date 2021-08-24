Строитель погиб в результате падения фасадного подъемника на севере Москвы

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Россия, Москва, улица 800-летия Москвы Карта всех событий

На севере столицы в результате падения строительной люльки погиб один человек. Об этом во вторник, 23 августа, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел на улице 800-летия Москвы. Погибший — один из строителей, находившийся в момент происшествия на платформе фасадного подъемника.

Похожий случай произошел 19 августа в подмосковных Мытищах. При выполнении работ на территории очистных сооружений 50-летний рабочий забрался на кусок плиты, которая держалась на тросе. В какой-то момент трос оборвался — мужчина упал вниз с высоты шесть метров. От полученных травм он скончался на месте.

Еще один подобный эпизод произошел 2 августа. Рабочий упал со строительных лесов на объекте в районе Кутузовского проезда и погиб на месте. По словам представителя прокуратуры, рабочий упал с высоты примерно 12 метров.

В конце июля на строительном объекте, расположенном на западе Москвы, произошел похожий случай. Рабочий упал в шахту лифта с высоты 19-го этажа. От полученных травм 29-летний мужчина скончался на месте.