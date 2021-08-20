Рабочий разбился насмерть во время строительных работ в Мытищах

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Следственный комитет начал проверку по факту гибели 50-летнего рабочего во время проведения строительных работ в подмосковных Мытищах. Об этом в пятницу, 20 августа, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, 19 августа при выполнении работ на территории очистных сооружений мужчина забрался на кусок плиты, которая держалась на тросе. В какой-то момент трос оборвался — мужчина упал вниз с высоты шесть метров. От полученных травм он скончался на месте.

— В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств произошедшего, — заключила Врадий.

2 августа рабочий упал со строительных лесов на объекте в районе Кутузовского проезда и погиб на месте. По словам представителя прокуратуры, рабочий упал с высоты примерно 12 метров.

В конце июля на строительном объекте, расположенном на западе Москвы, произошел похожий случай. Рабочий упал в шахту лифта с высоты 19-го этажа. От полученных травм 29-летний мужчина скончался на месте.