«Купидон в тапках»: Галкин в полотенце попозировал для жены

Фото: instagram/maxgalkinru

Максим Галкин поделился со своими поклонниками забавным фото на своей странице в Instagram. Запечатлела Галкина его супруга — певица Алла Пугачева.

На фото артист предстал в виде бога любви, облачившись в банное полотенце и мягкие шлепанцы. В руках у юмориста оказался маленький лук.

— Купидон в тапках. 2011 г. Фотохудожник Алла Пугачева, — написал Галкин.

Кроме того, супруг Аллы Пугачевой разместил под фото забавные хештеги: #мнеказалосьэтокруто и #изнеопубликованного.

«Жил-был художник один…»; «Фотохудожник ого-го»; «Это гениально, как все, что делает Алла»; «Летнее позитивное фото! Максим, какой же вы зажигалка! Обаяния хватает на весь мир!»; «Хештеги просто огонь!» — прокомментировали фотографию пользователи социальной сети.

Ранее российский музыкант и близкий друг Аллы Пугачевой и Максима Галкина Стас Намин рассказал об отношениях Примадонны и ее супруга.