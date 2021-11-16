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Три человека пострадали в ДТП на Пятницком шоссе

Анастасия Колоскова

Происшествия
Три человека пострадали в ДТП на Пятницком шоссе
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, Пятницкое шоссе Карта всех событий

На Пятницком шоссе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате которого три человека получили травмы. Об этом во вторник, 16 ноября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По данным источника, авария случила на магистрали при движении в сторону Москвы.

Степень тяжести полученных пострадавшими травм не уточняется.

В этот же день три автомобиля столкнулись в Кутузовском тоннеле на западе столицы утром 16 ноября, из-за чего было затруднено движение по внешней стороне ТТК.

Позже движение в Кутузовском тоннеле восстановили.

Статистика ГИБДД

По данным ГИБДД, на прошедшей неделе в столице произошло 167 ДТП, в которых погибли девять человек и еще 175 получили травмы различной степени тяжести. Самые распространенные виды аварий — наезд на пешеходов (75 случаев) и столкновение транспортных средств (60). Далее в антирейтинге наиболее частых ДТП идут наезды на стоящее транспортное средство, препятствие и велосипедистов.

При этом самым аварийным днем минувшей недели стала пятница, 12 ноября. В этот день произошло 31 ДТП, в котором 35 человек получили ранения. А самым опасным днем недели на столичных дорогах стала суббота, 13 ноября. В этот день в авариях погибли четыре человека.

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