Более 400 семей после переезда по реновации приобретут квартиры со скидкой

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

В Московский фонд реновации обратились 1449 семей с заявлениями на приобретение дополнительной жилплощади, 403 из них выразили желание купить квартиру в течение ближайших двух лет. Об этом сообщил глава столичного Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

При этом он отметил, что более 300 заявителей готовы купить дополнительные площади за счет собственных средств, еще чуть более 100 семей намерены привлечь заемные.

Участники программы реновации имеют возможность улучшить свои жилищные условия не только во время переезда, но и в течение двух лет с даты оформления прав собственности на новые квартиры.

— Такой вариант крайне удобен, поскольку предполагает выбор с учетом личных предпочтений, а также финансовых возможностей покупателя. В числе причин для докупки жилплощади некоторые москвичи, участвующие в программе, называют желание переехать ближе к родным и близким, другие планируют разменять старую квартиру на две новые, поскольку капитализация новой квартиры по сравнению со старой примерно на 30 процентов выше, — цитирует Сергея Левкина официальный сайт мэра Москвы.

Он также отметил привлекательность предложения, которое гарантирует участникам программы 10-процентную скидку.

Руководитель ведомства добавил, что чаще всего дополнительные квартиры докупают в ЗАО, ЮЗАО и САО.

12 ноября глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин сообщил, что новые квартиры по программе реновации получат 80 семей в районе Гольяново.