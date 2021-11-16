Появились снимки с места оказания помощи пострадавшим в ТЦ на севере Москвы

Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы

Россия, Москва, Хорошёвское шоссе, 16с3 Карта всех событий

На место обрушения в торговом центре на севере Москвы был отправлен расчет АСО № 2 Пожарно-спасательного центра. Об этом сообщили в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности во вторник, 16 ноября.

— Вечером 16 ноября в Службу «112» Москвы поступило сообщение об обрушении железобетонной стены площадью пять квадратных метров в торговом центре по адресу Хорошевское шоссе, дом 16, корпус 3. В результате происшествия пострадали двое рабочих, в здании велись ремонтные работы, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы

На помощь пострадавшим был направлен расчет АСО № 2 Пожарно-спасательного центра. Спасатели эвакуировали рабочих и передали их бригаде скорой помощи, отмечается в Telegram-канале ведомства.

26 октября сообщалось, что на строительном объекте на западе Москвы 34-летний рабочий упал с высоты пятого этажа, выпав из строительного грузового подъемника. Мужчина погиб на месте.