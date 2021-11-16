Россиянам рассказали о способах избавиться от кофейной зависимости

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Клинический психолог, руководитель образовательного проекта «Общественное здоровье» в столичном институте психоанализа Ольга Тонкова-Кузнецова рассказала россиянам, как можно распознать у себя зависимость от кофе и избавиться от нее.

Ссылаясь на данные американской медицинской ассоциации по научным вопросам, эксперт рассказала, что 400 миллиграммов кофеина в день — это безопасная для здоровья человека доза. Специалист отметила, что данный объем равен примерно двум чашкам эспрессо и 1,5 литра чая.

Задуматься о зависимости от кофе необходимо, если человек выпивает больше нормы и чувствует, что ему тяжело жить без кофе. Психолог также перечислила и другие негативные симптомы, свидетельствующие о зависимости от кофеина: ухудшение качества сна, повышенное давление, учащенное сердцебиение, тревожность и резкие перепады настроения.

— Чтобы понять, есть ли у вас кофейная зависимость, ответьте себе на следующие вопросы. Можете ли вы обойтись без кофе? Чувствуете ли вы симптомы отмены? Как они проявляются? — отметила Тонкова-Кузнецова.

По словам эксперта, чтобы избавиться от кофейной зависимости, человеку необходимо постепенно снижать количество кофеина. Например, сначала отказаться от содержащих его напитков хотя бы на один день.

Также следует научиться просыпаться без кофеина. Для этого нужно отложить первую чашку на более позднее время, утром выпивать стакан воды и делать легкую разминку, передает Lenta.ru.

Ранее врач-диетолог Юлия Чехонина перечислила пищу, которая способна быстро спровоцировать чувство утомляемости. По словам эксперта, если человек пьет много чашек кофе, то в скором времени возможно появление усталости.