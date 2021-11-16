ЦБ предложил новый способ защиты россиян от банковских мошенников

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Клиенты банков смогут получить возможность отказаться от дистанционных услуг, что повысит защиту от мошенничества. Об этом сообщил первый замглавы департамента информационной безопасности Банка России (ЦБ) Артем Сычев во вторник, 16 ноября.

— Планы очень большие, есть несколько новаций, законодательных и нормативных. Первая из них, совсем вот буквально на подходе — внесли изменение в 683-е положение Банка России, где обязали финансовые организации предоставлять своим клиентам сервис, который позволил бы им отказаться от предоставления услуг в дистанционной форме, — рассказал представитель регулятора.

Сычев уточнил, что клиенты будут иметь больше шансов сохранить деньги, если им придется прийти в офис банка для совершения перевода. Вторым новшеством, по его словам, является работа ЦБ по налаживанию оперативного взаимодействия с правоохранителями. Это, как уточнил он, поспособствует раскрытию преступлений, приводит слова Сычева Интерфакс.

15 ноября глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что регулятор не может держать ключевую ставку низкой и отпустить инфляцию из-за высокого роста цен, который разрушает благополучие. По ее словам, возвращение ключевой ставки в нейтральный диапазон в пять–шесть процентов произойдет не ранее 2023 года.

Она отметила, что регулятор будет некоторое время удерживать ставку выше нейтрального диапазона. Вместе с тем в России растет количество выданных потребительских кредитов, заключила представитель ЦБ.