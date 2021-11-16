Автомобиль влетел в отбойник на 23-м километре МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 23-й километр Карта всех событий

На 23-м километре Московской автомобильной кольцевой дороги (МКАД) легковой автомобиль врезался в отбойник. Об этом во вторник, 16 ноября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что в результате ДТП никто не пострадал.

Из-за аварии оказались перекрыты две полосы из четырех в сторону области.

До этого сообщалось, что в этот же день ДТП с участием двух автомобилей произошло на 85-м километре МКАД, из-за чего движение транспорта оказалось затруднено.

Статистика ГИБДД

По данным ГИБДД, на прошедшей неделе в столице произошло 167 ДТП, в которых погибли девять человек и еще 175 получили травмы различной степени тяжести. Самые распространенные виды аварий — наезд на пешеходов (75 случаев) и столкновение транспортных средств (60). Далее в антирейтинге наиболее частых ДТП идут наезды на стоящее транспортное средство, препятствие и велосипедистов.

При этом самым аварийным днем минувшей недели стала пятница, 12 ноября. В этот день произошло 31 ДТП, в котором 35 человек получили ранения. А самым опасным днем недели на столичных дорогах стала суббота, 13 ноября. В этот день в авариях погибли четыре человека.