Минобороны Турции высказалось об использовании комплексов С-400

Фото: Минобороны РФ

Закупленные у России зенитно-ракетные комплексы С-400 будут задействованы в «нужном месте и в нужное время». Об этом заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар во вторник, 16 ноября.

— Вы спрашиваете, где сейчас С-400. Разве произошла воздушная атака, при которой мы не использовали С-400? — задался вопросом министр.

Депутаты страны должны знать, что С-400 будут использоваться в нужном месте и в нужное время, добавил он. Турция неоднократно заявляла о готовности разъяснить необоснованность претензий США о комплексах, приводит слова Акара РИА Новости.

3 ноября президент России Владимир Путин рассказал, что испытания ракеты «Циркон» завершаются, она будет поступать на вооружение ВМФ со следующего года. По его словам, в ходе тестирования она точно, в полном соответствии с заданием, поразила как наземные, так и морские цели из подводного положения и с надводных кораблей.

Испытания подтвердили и уникальные характеристики лазерных установок «Пересвет», а также гиперзвуковых комплексов «Авангард» и «Кинжал», уточнил он. России важно развивать технологии для создания новых гиперзвуковых систем, лазеров повышенной мощности и робототехнических комплексов, заключил Путин.