Культурное пространство ГЭС-2 в Москве открыло онлайн-регистрацию посетителей

Фото: Pexels

Россия, Москва, Болотная набережная Карта всех событий

Культурный центр ГЭС-2 на Болотной набережной, который откроется для москвичей 4 декабря, начал онлайн-регистрацию посетителей. Об этом во вторник, 16 ноября, сообщили в пресс-службе фонда современного искусства V-A-C.

— Мы заботимся о комфортном и безопасном пребывании в Доме культуры, поэтому во избежание очередей доступ в ГЭС-2, который будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00, будет осуществляться по предварительной регистрации на сайте, — говорится в сообщении, где уточняется, что вход в здание, а также на выставки и большинство мероприятий будет бесплатным.

Первый сезон Дома культуры ГЭС-2 получил название «Санта-Барбара». Как не поддаться колонизации?». Он продлится до 13 марта следующего года. Ключевым событием станет продолжительный перформанс «Санта-Барбара». Живая скульптура Рагнара Кьяртанссона». В его рамках исландский художник Рагнар Кьяртанссон, режиссер Аса Хельга Хьорлейфсдоттир и московская съемочная группа в течение ста дней будут переснимать известный одноименный сериал на русском языке. Площадкой мероприятия станет центральное пространство ГЭС-2 — на проспекте.

Параллельно в здании будет проходить художественный проект «Я моторы гондолы разбираю на части. Карнавал в четырех действиях». Он объединит выставку, выступления стендап-комиков, танцевальную процессию и ночной рейв.

В пресс-службе добавили, что первый сезон Дома культуры будет сопровождать публичная программа, которая включит разнообразные мероприятия, в том числе лекции, физкультурные воркшопы, фестиваль игр и другие.

Отмечается, что для входа в учреждение потребуются QR-код и документ, удостоверяющий личность. Внутри помещения нужно будет соблюдать социальную дистанцию и использовать индивидуальные средства защиты.

Недавно сообщалось, что жители Москвы в скором времени смогут выбрать лучший отреставрированный объект культурного наследия на голосовании в проекте «Активный гражданин».

Горожанам будет предложено выбрать один из пяти вариантов, одним из которых станет ГЭС-2 на Болотной набережной, построенная в 1904–1908 годах.