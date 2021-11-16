Балерина Большого театра попыталась покончить с собой
Балерина Большого театра попыталась покончить с собой в столице.
Это случилось в центре Москвы — в Леонтьевском переулке, доме 12. По информации СМИ, в правоохранительные органы обратился возлюбленный артистки, который рассказал, что девушка прислала ему СМС с намерением покончить с собой.
По предварительной информации, у них с молодым человеком произошла ссора. Балерина узнала, что беременна и разволновалась. Возможно, во время ссоры шла речь об аборте.
Хрупкая девушка весила около 45 килограммов. Отмечалось, что накануне она пила вино — алкоголь подействовал на нее настолько, что она едва передвигалась. Сообщается, что прибывший медик обратился за помощью к психиатрам и токсикологам.
Сейчас жизни и здоровью девушки ничего не угрожает, передает Пятый канал.
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