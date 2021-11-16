Фото: pixabay.com

Россия, Москва, Леонтьевский переулок, 12 Карта всех событий

Балерина Большого театра попыталась покончить с собой в столице.

Это случилось в центре Москвы — в Леонтьевском переулке, доме 12. По информации СМИ, в правоохранительные органы обратился возлюбленный артистки, который рассказал, что девушка прислала ему СМС с намерением покончить с собой.

По предварительной информации, у них с молодым человеком произошла ссора. Балерина узнала, что беременна и разволновалась. Возможно, во время ссоры шла речь об аборте.

Хрупкая девушка весила около 45 килограммов. Отмечалось, что накануне она пила вино — алкоголь подействовал на нее настолько, что она едва передвигалась. Сообщается, что прибывший медик обратился за помощью к психиатрам и токсикологам.

Сейчас жизни и здоровью девушки ничего не угрожает, передает Пятый канал.

В субботу, 13 ноября, стало известно, что мужчина погиб, пытаясь спасти упавшего на пути пассажира на Таганско-Краснопресненской ветке московского метро.