Мужчина умер при попытке спасти упавшего на пути столичного метро пассажира

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия, Москва, метро Сходненская Карта всех событий

Мужчина погиб, пытаясь спасти упавшего на пути пассажира на Таганско-Краснопресненской ветке московского метро. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 13 ноября.

— Сегодня движение на Таганско-Краснопресненской линии остановили из-за человека, который прыгнул на пути перед приближающимся поездом на станции «Сходненская». Благодаря бдительности машиниста, он остался жив, — говорится в сообщении.

В момент прыжка его попытался остановить другой пассажир. При этом он сам упал под поезд и погиб, а выживший скрылся с места инцидента.

В результате действий пассажира погиб человек, а машинист получил психологическую травму, подчеркнули в департаменте. Специально ли прыгал мужчина, будет определять суд.

Если это произошло умышленно, то, как уточняется, пассажир понесет ответственность и должен будет возместить ущерб метрополитену. Поисками выжившего мужчины занимаются полицейские, отмечается в Telegram-канале ведомства.

Видео: Telegram / Дептранс Москвы

13 ноября сообщалось, что интервалы движения поездов на Таганско-Краснопресненской ветке московского метро временно увеличены из-за человека на путях. В результате инцидента не было движения поездов от станции метро «Планерная» до станции «Спартак».

Вскоре специалистам удалось восстановить движение на линии. Позднее появилась информация, что движение на фиолетовой ветке осуществляется в соответствии с графиком.