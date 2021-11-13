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Движение восстановлено на фиолетовой ветке метро после падения человека на пути

Иван Юминов

Происшествия
Движение восстановлено на фиолетовой ветке метро после падения человека на пути
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, метро Планерная Карта всех событий

Специалистам удалось восстановить движение на Таганско-Краснопресненской линии московского метро после падения человека на пути. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 13 ноября.

— Движение Таганско-Краснопресненской линии (7) восстановлено и вводится в график, — отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

13 ноября сообщалось, что интервалы движения поездов на Таганской-Краснопресненской ветке московского метро временно увеличены из-за человека на путях. В результате инцидента не было движения поездов от станции метро «Планерная» до станции «Спартак».

Похожий инцидент произошел в столичном метро 27 октября. Тогда на южном участке Люблинско-Дмитровской линии на пути движения поезда оказался человек.

Из-за инцидента были увеличены интервалы движения поездов. Позже график движения поездов восстанавливали.

После в Сети появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, как человек стоит перед электропоездом.

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