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Человек упал на пути на фиолетовой ветке московского метро

Иван Юминов

Происшествия
Человек упал на пути на фиолетовой ветке московского метро
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, метро Планерная Карта всех событий

Интервалы движения поездов на Таганско-Краснопресненской ветке московского метро временно увеличены из-за человека на путях. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 13 ноября.

— На северном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути, — говорится в сообщении.

В результате инцидента нет движения поездов от станции метро «Планерная» до станции «Спартак». В обратном направлении поезда следуют с увеличенным интервалом, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Похожий инцидент произошел в столичном метро 27 октября. Тогда на южном участке Люблинско-Дмитровской линии на пути движения поезда оказался человек.

Из-за инцидента были увеличены интервалы движения поездов. Позже график движения поездов восстанавливали.

После в Сети появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, как человек стоит перед электропоездом.

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