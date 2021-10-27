Человек оказался на пути на южном участке салатовой ветки метро

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Люблинско-Дмитровская линия Карта всех событий

На южном участке Люблинско-Дмитровской линии на пути движения поезда оказался человек. Об этом в среду, 27 октября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В ведомстве отметили, что из-за инцидента были увеличены интервалы движения поездов. Позже график движения поездов восстанавливали.

— Движение на Люблинско-Дмитровской линии (10) осуществляется в соответствии с графиком, — говорится в сообщении дептранса.

В Сети появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, как человек стоит перед электропоездом.

Видео: Telegram / Новости Москвы

16 октября в МЖД сообщили, что на Курском направлении произошел инцидент с человеком. Мужчина попал под поезд на участке Подольск — Гривно.

Он «несанкционированно» проходил через пути. На период оказания ему помощи поезда из Москвы совершали рейсы с задержкой.