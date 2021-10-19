Столичная прокуратура обнародовала статистику преступлений за рулем

Фото: Пресс-служба ГИБДД

За 9 месяцев текущего года в Москве возбуждено 452 уголовных дела о преступлениях, предусмотренных статьей 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Об этом во вторник, 19 октября, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Из них 105 (минус 6,3 процента) со смертельным исходом, а 29 преступлений совершено в состоянии опьянения, — рассказывает Нефедова.

Общее количество потерпевших по уголовным делам 475 человек. Из них 250 мужчин и 225 женщин.

— Их возраст: до 14 лет — 36 лиц, с 14 до 18 лет — 22 лица, с 19 до 25 лет — 55 лиц, с 26 до 35 лет — 84 лица, с 36 до 45 лет — 79 лиц, с 46 до 55 лет — 62 лица, с 56 до 65 лет — 53 лица, с 66 до 94 лет — 84 лица, — поясняет Нефедова.

Примечательно, что уровень уголовных дел по ДТП сократился почти на 9 процентов по сравнению с прошлым годом. В том же периоде прошлого года общее количество таких дел составило 495 (минус 8,7 процента).

Также, по словам представителя ведомства, с января по сентябрь 2021 года в Москве зарегистрировано 1243 преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»).

До этого в столичной ГИБДД составили портрет типичного нарушителя правил дорожного движения (ПДД). «Рядовым» нарушителем оказался мужчина в возрасте 26–35 лет со стажем вождения более 10 лет, имеющий среднее специальное образование и рабочую профессию.