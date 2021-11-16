Росреестр опроверг информацию про обыски в офисах ведомства

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Информация про обыски в управлении Росреестра по Московской области не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 16 ноября.

— Данная информация, касающаяся управления Росреестра по Московской области, не соответствует действительности. Работа подмосковного Росреестра ведется в штатном режиме, — говорится в сообщении.

По данным СМИ, в офисах руководителей подмосковного управления проходят обыски и выемка документов. Мероприятия якобы связаны с финансовыми махинациями при оценке участков земли в регионе, отмечает РИА Новости.

9 ноября СМИ сообщили, что в Уссурийске правоохранители возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении актера-любителя Андрея Неретина, который сыграл роль вымышленного депутата Виталия Наливкина. По данным Telegram-канала Mash, полицейские провели обыски у создателей роликов о приключениях выдуманного депутата.

Внимание силовиков привлекло видео, на котором Наливкин якобы стреляет из гранатомета по автобусной остановке. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 213 УК РФ («Хулиганство с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств» — прим. «ВМ»).