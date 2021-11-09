Уголовное дело завели на вымышленного депутата Наливкина из Уссурийска

Фото: Скриншот с видео YouTube-канала BARAkuda

В Уссурийске правоохранители возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении актера-любителя Андрея Неретина, который сыграл роль вымышленного депутата Виталия Наливкина. Об этом стало известно во вторник, 9 ноября.

По данным Telegram-канала Mash, полицейские провели обыски у создателей роликов о приключениях выдуманного депутата. Внимание силовиков привлекло видео, на котором Наливкин якобы стреляет из гранатомета по автобусной остановке.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 213 УК РФ («Хулиганство с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств» — прим. «ВМ»).

Виталий Наливкин — вымышленный персонаж, который как бы является председателем исполнительного комитета Уссурийска. С участием этого персонажа снята серия сатирических роликов.

В октябре жительницу Уссурийска актрису Кривоносову, сыгравшую представителя МВД Марину Вульф в комедийном интернет–сериале о приключениях депутата Наливкина, приговорили к трем месяцам колонии.

По данным МВД, Кривоносова ранее была судима. На нее был наложен ряд ограничений, которые она проигнорировала. Это и стало причиной возбуждения против женщины уголовного дела по статье «Неоднократное несоблюдение административных ограничений».