Суд приговорил к трем месяцам колонии актрису, спародировавшую генерала МВД Ирину Волк

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Уссурийский районный суд приговорил к трем месяцам колонии актрису Ларису Кривоносову, которая спародировала официального представителя МВД РФ Ирину Волк. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По данным ведомства, Кривоносова ранее была судима. Она отбывала наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в колонии Хабаровского края. На свободу женщина вышла по УДО в апреле 2017 года.

В 2020 году Кривоносова совершила ряд нарушений общественного порядка, после чего над ней был установлен административный надзор. Суд запретил актрисе выходить из дома в ночное время, выезжать за пределы округа, а также обязал являться в органы МВД для регистрации.

В МВД отметили, что Кривоносова проигнорировала наложенные на нее ограничения. Это и стало причиной возбуждения против женщины уголовного дела по статье «Неоднократное несоблюдение административных ограничений».

— Рассмотрев материалы уголовного дела, суд признал подсудимую виновной в совершении инкриминируемого преступления и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на три месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — говорится в сообщении ведомства.

В августе этого года актриса Лариса Кривоносова снялась в юмористическом видеоролике о приключениях вымышленного депутата Виталия Наливкина. В нем она исполнила роль «официального представителя МВД Уссурийского района Ирины Вульф», чей образ пародировал генерал-майора полиции Ирину Волк. В момент съемок на актрисе была форма МВД.

23 сентября издание Vl.ru сообщило, что актрису арестовали по административной статье «Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия». Суд отправил ее под арест на 10 суток, а также назначил штраф в размере тысячи рублей.